Ein heute 37-Jähriger verging sich mehrfach an seiner kleinen Nichte – in Köln und im Westerwald. „Ich möchte einfach nur gestehen“, sagte der Angeklagte beim Prozessauftakt am Landgericht Koblenz.

Ein Prozess um Kindesmissbrauch ist am Koblenzer Landgericht angelaufen. Die Staatsanwaltschaft legt dem 37-jährigen Angeklagten dort zur Last, sich zwischen 2011 und 2019 mehrfach sexuell an seiner zur Tatzeit 5 bis 13 Jahre alten Nichte vergangen zu haben. Die Tatorte sollen Köln und eine Stadt im Westerwald gewesen sein.

Laut Anklage soll der Mann sich dem Kind bei den ersten Übergriffen zunächst „spielerisch genähert“ haben. Die Taten sollen entweder im Haus des Bruders des Angeklagten in Köln oder – wenn das Mädchen ihren Onkel besuchte – im Westerwald passiert sein. Mit den Jahren seien die Übergriffe laut Staatsanwaltschaft immer schlimmer geworden. Bei manchen Taten soll das Mädchen erhebliche Schmerzen verspürt haben. „Dennoch ließ der Angeklagte nicht von ihr ab“, heißt es in der Anklageschrift.

„Ich möchte einfach nur gestehen.“

Der Angeklagte beim Prozessauftakt

Der Angeklagte soll gezielt Zeitpunkte abgewartet haben, zu denen alle anderen im Haus bereits schliefen. An manchen Tagen sollen die Übergriffe beim Baden oder auch auf einer Luftmatratze passiert sein. Ab einem gewissen Alter habe das Mädchen stets versucht, den Angeklagten wegzustoßen, heißt es in der Anklage.

Mit Corona-Maske hatte der 37-Jährige den Gerichtssaal am Mittwochmorgen betreten. Von einer stärkeren Erkältung war die Rede. Unmittelbar nach der Verlesung der Anklageschrift meldete der 37-Jährige sich mit folgendem Satz zu Wort: „Ich möchte einfach nur gestehen.“ Er gab auf Rückfragen von Richter Thomas Metzger indes sinngemäß an, dass er sich an die genauen Daten und Abläufe nicht mehr im Detail erinnern könne.

Taten zerrissen Familie

Der 37-Jährige skizzierte seine Lebensgeschichte, sprach von Heimaufenthalten, einem gewalttätigen Vater, einer ihn manchmal vernachlässigenden Mutter, Schulden, Arbeitslosigkeit, Krankheit – und er berichtete von seinen Brüdern. Einzig ein Bruder halte seit dem Bekanntwerden der Vorwürfe noch zu ihm, sagte der Angeklagte. Wenngleich auch dieser Bruder „schwer enttäuscht“ von ihm sei.

Dass seine anderen Brüder – vor allem der Vater des missbrauchten Kindes – den Kontakt zu ihm ganz abgebrochen hätten, das könne er verstehen. Seine Mutter, so der Angeklagte weiter, habe „die Hände vor den Kopf geschmissen“, als sie von den Vorwürfen erfahren habe.

Verurteilt wegen Kinderpornos

Mit Blick auf die Vorwürfe sagte der Angeklagte, dass er sich eigentlich nie für Kinder interessiert habe. Doch dann habe da plötzlich seine kleine Nichte auf der Couch gesessen: „Bis dann halt irgendwann Gefühle aufgetaucht sind“, sagte er weiter. Die junge Frau selbst hatte am Landgericht unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgesagt.

Im Gericht hieß es beim Prozessauftakt, dass der Angeklagte in der Vergangenheit schon einmal wegen Kinderpornos verurteilt worden sei. Ferner sei später erneut entsprechendes Material auf seinem Handy gefunden worden. Der Angeklagte sagte diesbezüglich, dass er sich wegen seiner Neigung Hilfe suchen wolle: „Ich möchte mein Leben in den Griff kriegen“. Es sind zwei weitere Prozesstage anberaumt.