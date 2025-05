Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Bei einem Streit am Bahnhof in Bad Kreuznach soll ein Mann Fotos von einem Kind gemacht und dessen Mutter geschlagen und getreten haben. Laut Bundespolizei wurde eine Streife am Sonntagabend auf eine lautstarke Auseinandersetzung aufmerksam.

Demnach trafen die Polizisten eine auf dem Boden sitzende Frau neben einem Kinderwagen sowie einen an der Bahnsteigkante liegenden Mann an, der sein Telefon aus dem Gleisbett holte. Die 44 Jahre alte Afghanin gab an, dass der Mann, ein 41-Jähriger, Bilder von ihrem Kind im Kinderwagen gemacht habe. Sie sei eingeschritten und habe den Mann zur Löschung der Bilder aufgefordert, was dieser ignoriert habe. Daraufhin habe sie nach seinem Telefon gegriffen und es in das Gleisbett geworfen.

Mutter und Kind kamen in ein Krankenhaus

Der Mann habe die Mutter anschließend mit Schlägen und Tritten attackiert, was Augenzeugen gegenüber der Polizei bestätigt hätten. Die 44-Jährige klagte über Schwindel und wurde mit ihrem Kind in ein Krankenhaus gebracht.

Der 41-Jährige zeigte den Beamten die Bilder des Kindes auf seinem Handy, verweigerte aber deren Löschung, wie es hieß. Die Polizei beschlagnahmte das Telefon. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Verletzung der Persönlichkeitsrechte eingeleitet.