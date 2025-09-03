Andernach (dpa/lrs) – Ein Mann hat sich in Andernach (Landkreis Mayen-Koblenz) eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Als die Beamten den Fahrer am späten Abend wegen überhöhter Geschwindigkeit kontrollieren wollten, beschleunigte der 51-Jährige laut Polizei auf über 100 km/h. Er konnte aber wenig später gestoppt werden. Die Polizei stellte einen Atemalkoholwert von 1,52 Promille fest. Zudem wird dem Mann die Teilnahme an einem verbotenen Straßenrennen vorgeworfen. Ob er eine gültige Fahrerlaubnis besitzt, ist laut Polizei auch noch nicht klar.

