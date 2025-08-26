Ein Mann wird bei einem Diebstahl von Paketen gesehen und flüchtet. Zeugen verfolgen ihn - einen greift er an.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Ein Mann hat in Saarbrücken Pakete aus einem Hausflur gestohlen und anschließend Zeugen der Tat mit einem Messer angegriffen. Nach Polizeiangaben war der 41-Jährige, nachdem er zwei Pakete gestohlen hatte, von Zeugen angesprochen worden und flüchtete mit dem Diebesgut. Zwei weitere Zeugen seien ihm mit einem Auto und anschließend zu Fuß gefolgt, bis sie den Mann stellen konnten.

Demnach hielten sie den Dieb fest – dieser wehrte sich allerdings und zog ein Springmesser. Damit verletzte er einen 31 Jahre alten Zeugen am Bauch und setze seine Flucht fort. Eine Polizeistreife nahm ihn wenig später widerstandslos fest. Der 31-Jährige kam ins Krankenhaus.

Laut Polizei stand der Mann bei der Tat womöglich unter Rauschmitteleinfluss, weshalb ihm nach der Festnahme Blut abgenommen wurde. Er ist nach Polizeiangaben zudem bereits kriminell in Erscheinung getreten, unter anderem wegen eines Diebstahls mit Waffen.