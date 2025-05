Neuwied (dpa/lrs) – Ein mutmaßlich betrunkener Autofahrer ist am Morgen in Neuwied gegen mehrere geparkte Autos, eine Mauer und einen Baum gefahren. Alle fünf Menschen in dem Auto mussten im Krankenhaus behandelt werden, teilte die Polizei mit. «Wahrscheinlich mehrere Schutzengel haben die Insassen vor schwereren Verletzungen bewahrt.»

Zunächst sei das Auto mit einem geparkten Fahrzeug kollidiert, wodurch zwei dahinter parkende Autos ebenfalls beschädigt worden seien. Dann sei das Auto über den Mittelstreifen geraten, wobei «ein dort stehender Baum gefällt wurde», hieß es.

Die Fahrt des 19 Jahre alten Fahrers endete laut Polizei schließlich an einer Mauer und einem weiteren geparkten Auto. Der Fahrer habe augenscheinlich unter Alkoholeinfluss gestanden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein abgenommen.