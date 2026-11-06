In der Eifel kommt es zur Kollision zweier Autos. Ein Mann verliert nach dem Crash kurzzeitig das Bewusstsein und muss von der Feuerwehr befreit werden.

Malberg (dpa/lrs) – Beim Zusammenprall zweier Autos im Eifelkreis Bitburg-Prüm ist ein Mann schwer verletzt worden. Eine Frau erlitt leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Das Auto des 34-jährigen Mannes war demnach zwischen Malberg und Steinebach mit dem Wagen einer 68-Jährigen kollidiert. Es kam von der Straße ab und blieb im Graben stehen.

Der Mann habe kurzzeitig das Bewusstsein verloren und sei von der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit worden, teilte die Polizei mit. Die Frau konnte sich selbst befreien. Nach dem Unfall war die L281 für gut drei Stunden voll gesperrt. Zur Unfallursache ermittelt die Polizei.