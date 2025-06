Mann bei Sturz mit E-Scooter schwer am Kopf verletzt

Höhn (dpa/lrs) – Ein E-Scooter-Fahrer ist im Westerwaldkreis mit seinem Fahrzeug gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Er sei am späten Montagabend mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Der Verletzte war demnach in Höhn bergab auf einer Straße unterwegs gewesen, als er die Kontrolle über den E-Scooter verlor.

Der Mann habe augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln gestanden. Außerdem habe sein E-Scooter eine Höchstgeschwindigkeit von 70 Kilometern pro Stunde und sei deshalb weder für den Straßenverkehr geeignet noch zugelassen. Die Einsatzkräfte fanden laut Mitteilung am Unfallort einen Helm, gehen aber aktuell davon aus, dass der Mann ihn beim Fahren nicht trug.