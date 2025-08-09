Gegen einen 23-Jährigen aus Kaiserslautern laufen Ermittlungen gleich wegen einer Reihe von Vorwürfen. Um was es geht?

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Ein 23-Jähriger soll in Kaiserslautern zunächst einen Autofahrer und dann mehrere Polizisten attackiert haben. Laut Polizei überquerte er mit drei weiteren Personen an einem Einkaufszentrum die Straße und behinderte dabei den Verkehr. Er geriet in Streit mit einem Autofahrer, bei dem er gegen dessen Fahrzeug trat, auf die Motorhaube sprang und den Fahrer bespuckte, wie die Polizei mitteilte.

Wenig später am Freitagabend sei der Mann dann er bei einer Personenkontrolle aufgefallen. Dabei habe er die eingesetzten Beamten beleidigt und attackiert, teilte die Polizei weiter mit. Daraufhin wurde er vorübergehend in Gewahrsam genommen. Gegen den Mann aus Kaiserslautern seien strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet worden, sagte ein Sprecher.