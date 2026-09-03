Malle-Star sponsert Handballer
Malle-Star Julian Sommer: Handballer feiern am härtesten
Ballermann-Sänger Julian Sommer sponsert Handball-Drittligisten
Ein Herz für Handballer: «Bierkönig»-Star Julian Sommer.
Markus Bauch. DPA

«Bierkönig»-Sänger Julian Sommer verrät, was Handballteams am Ballermann von Fußballern unterscheidet – und wie er einen Verein aus seiner Heimat unterstützt.

Lesezeit 1 Minute

Vallendar (dpa) – Früher feierte er mit seinem Handballverein am Ballermann, heute gehört er selbst zu den größten Stars im «Bierkönig»: Der Name von Malle-Sänger Julian Sommer (28, «Dicht im Flieger») aus der Vulkaneifel prangt seit Neustem auf den Trikots des Handball-Drittligisten HV Vallendar aus seiner Heimat.

«Ich habe früher öfter gegen den Verein gespielt und mit einigen der aktuellen Spieler auch zusammen in der Auswahlmannschaft», erinnert sich Sommer. Vallendar hatte im Sommer den Aufstieg in die 3. Liga Südwest geschafft. «Für mich ist es eine Sensation, dass ein Verein aus dieser Region in die dritte Liga aufsteigt. Deswegen will ich als ehemaliger Handballer den Verein gern unterstützen, dass das auch so bleibt.»

Wer feiert ausgelassener? Handballer oder Fußballer?

Und wer macht am Ballermann aus seiner Sicht die bessere Stimmung: Fußball- oder Handballteams? «Natürlich feiern die Handball-Mannschaften im „Bierkönig“ besser und ausgelassener. Die können deutlich mehr trinken als die Fußballer, so habe ich es auf jeden Fall in Erinnerung», so Sommer.

© dpa-infocom, dpa:260903-930-625567/1

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