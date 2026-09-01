Mehr als dreieinhalb Jahre verbrachte Verteidiger Andreas Hanche-Olsen in Mainz. Nun wechselt er über den Atlantik und sucht in den USA eine neue Herausforderung.

Mainz (dpa/lrs) – Abwehrspieler Andreas Hanche-Olsen wird den FSV Mainz 05 verlassen und sein Geld künftig in Amerika verdienen. Der 29 Jahre alte Norweger wechselt zu Chicago Fire in die Major League Soccer (MLS), wie der Fußball-Bundesligist am Abend mitteilte. In Chicago wird Hanche-Olsen Teamkollege des ehemaligen Bayern-Topstürmers Robert Lewandowski, der in diesem Sommer vom FC Barcelona nach Chicago gewechselt war.

22 Länderspiele im Haaland-Team

Für Hanche-Olsen habe sich «die Chance ergeben, einen sehr spannenden Schritt in die MLS zu Chicago Fire FC zu gehen und dort mit einem langfristigen Vertrag seine Karriere fortzusetzen», begründete der Mainzer Sportdirektor Niko Bungert den Transfer.

Der Defensivspieler war Anfang 2023 nach Mainz gewechselt und spielte dort unter dem damaligen Trainer Bo Svensson eine zentrale Rolle. «Andreas ist ein Vorzeigeprofi und war in der Mannschaft, sowie im gesamten Verein immer sehr beliebt», sagte Bungert über Hanche-Olsen, der insgesamt 22 Länderspiele für Norwegens Nationalteam bestritten hat.