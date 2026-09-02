Nichts geht mehr in dieser Transferperiode bei Spielern mit laufenden Verträgen. Wie Mainz 05 einem Spieler dennoch den Weg zu einem anderen Verein frei macht.

Mainz (dpa) – Einen Tag nach Transferschluss im deutschen Profifußball hat der FSV Mainz 05 mit einem Kniff Angreifer Marco Richter noch eine Wechselmöglichkeit eröffnet. Der Bundesligist und der 28-Jährige einigten sich auf die Auflösung seines Vertrags noch vor dem 1. September, wie die Rheinhessen mitteilten. «Dadurch hat Richter auch nach Ende der Transferperiode die Chance, sich einem neuen Verein anzuschließen», sagte 05-Sportdirektor Niko Bungert.

Richter werde weiter mit der Mannschaft trainieren. Der Kontrakt des früheren Augsburgers und Berliners, der auch schon an den Hamburger SV und SV Darmstadt 98 ausgeliehen war, lief ursprünglich bis 2027. Als vertragsloser Spieler kann er sich nun immer noch einem neuen Club anschließen.

Fitnesszustand erhalten

«Wir hatten mit Marco in den vergangenen Wochen im gemeinsamen Austausch den Plan entwickelt, dass er eine neue sportliche Herausforderung antreten wird», erklärte Bungert. «Wir werden ihn weiterhin dabei unterstützen, durch einen hervorragenden Fitnesszustand für jeden möglichen neuen Club eine Soforthilfe ohne lange Anlaufzeit sein zu können.»

Die Mainzer und Richter hatten sich nach einem Bericht des «Kicker» ihr Vorgehen von der Bundesliga rechtlich absichern lassen.