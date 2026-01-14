Die letzten Schutzräume in RLP
Mainzer Tiefgarage wird im Ernstfall zum Bunker
Von 67 Schutzräumen aus der Zeit des Kalten Krieges sind in Rheinland-Pfalz gerade mal fünf übriggeblieben (Symbolfoto). Einer davon befindet sich in einer Tiefgarage in einem Mainzer Stadtteil.
Gerade mal fünf Schutzräume gibt es in Rheinland-Pfalz noch. Einer davon ist eine Tiefgarage in einem Mainzer Stadtteil, die im Ernstfall Platz für 314 Menschen bietet. Der Experte Jörg Diester erklärt, welche Standards für solche Bunker gelten.

Wie eine Festung wirkt das Bürohaus in einem Mainzer Stadtteil eher nicht. Die Architektur versprüht einen spröden 80er-Jahre-Charme aus Glas und Waschbeton. Sonderlich robust scheint das dreistöckige Gebäude im Gewerbegebiet nicht zu sein. Hinter den Scheiben ist niemand zu erkennen.

