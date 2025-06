Am 9. August präsentiert sich die neue Mannschaft des FSV Mainz 05 seinen Fans - gegen einen Club, der ebenfalls in der Conference League dabei ist.

Mainz (dpa/lrs) – Der FSV Mainz 05 empfängt zur Saisoneröffnung am 9. August den französischen Erstligisten Racing Straßburg. Anpfiff in der Mewa Arena ist um 15.30 Uhr, wie der Bundesliga-Sechste der vergangenen Spielzeit mitteilte. Beide Vereine haben sich für die Conference League qualifiziert.

Geplant ist ein großes Rahmenprogramm unter anderem mit Live-Musik und Autogrammstunde des gesamten Kaders. In der ersten Runde des DFB-Pokals (15. bis 18. August) tritt die Mannschaft von Trainer Bo Henriksen beim Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden an. Die Bundesliga startet am 22. August in die neue Runde; der Spielplan wird am 27. Juni veröffentlicht.