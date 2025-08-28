Dringend braucht der FSV Mainz 05 beim Playoff-Rückspiel der UEFA Conference League gegen Rosenborg Trondheim eine Aufholjagd. Wollten FSV-Fans in der Nacht «nachhelfen»?

Mainz (dpa) – In der Nacht vor dem heutigen UEFA-Conference-League-Spiel des FSV Mainz 05 gegen Rosenborg Trondheim haben Unbekannte in Mainz Feuerwerk vor dem Mannschaftshotel der Gäste gezündet. Schwarz gekleidet und mit roten Tüchern vor dem Gesicht sollen die Täter gegen 3.00 Uhr nachts an der Rheinpromenade vor dem Hotel Böller und Raketen explodieren lassen haben, wie die Polizei mitteilte.

Die Nachtruhe der Hotelgäste sei dadurch erheblich gestört worden, und auch Anwohner auf beiden Rheinseiten seien von dem Feuerwerk geweckt worden. Der Verdacht, dass FSV-Fans den Schlaf der Rosenborg-Spieler absichtlich stören wollten, um das Rückspiel der Playoffs zur Conference League am Abend zu sabotieren, liege nahe, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen.

Nach der Hinspiel-Niederlage braucht der FSV Mainz 05 am Donnerstagabend einen Sieg, um das 1:2 in Norwegen aufzuholen.