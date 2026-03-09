Auf dem Spielplatz einer Kita wird ein unbekannter Gegenstand gefunden. Der stellt sich als Stück einer Bombe heraus, die Kita muss vorläufig schließen. Nun ist die Gefahr gebannt.

Mainz (dpa/lrs) – Eine Mainzer Kita, auf deren Gelände ein Teil einer Bombe gefunden wurde, kann am Dienstag wieder öffnen. Wie die Stadt der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage mitteilte, werde der Kitabetrieb ab dem 10. März regulär fortgeführt. Auch das Außengelände könne «wieder uneingeschränkt und gefahrlos genutzt werden».

Am Donnerstag war auf dem Außengelände ein verdächtiges Metallteil gefunden worden. Die Kita wurde kurzfristig geschlossen, der betroffene Bereich großräumig abgesperrt, das Gelände gesichert. Laut Kampfmittelräumdienst handelte es sich «um einen Bodenabschluss einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg». Es habe zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden, das Metallstück sei ungefährlich gewesen.