Pokal
Mainzer Frauen nach Kantersieg im Pokal-Achtelfinale
Fußballerinnen vom 1. FSV Mainz 05
Der Bundesliga-Aufsteiger feiert im DFB-Pokal seinen ersten Saisonsieg (Archivbild).
Handout. DPA

Der erste Pflichtspielsieg soll Schwung und Mut für die Bundesliga bringen.

Ingolstadt (dpa/lrs) – Die Fußballerinnen des 1. FSV Mainz 05 sind ins Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Der Bundesliga-Aufsteiger gewann gegen Zweitligisten FC Ingolstadt mit 6:1 (1:1). Die Tore für die Rheinhessinnen erzielten mit jeweils einem Doppelpack Vital Kats (52. Minute/73.) und Leonie Stöhr (71./89.) sowie Lara Martin (30.) und Sabina Jackson (60.).

Für die in der Bundesliga noch punktlosen Mainzerinnen war es der erste Pflichtspielerfolg der Saison. Am 3. Oktober geht es für den FSV in der Liga bei RB Leipzig weiter. Die nächste Pokalrunde ist noch nicht terminiert.

© dpa-infocom, dpa:260926-930-748750/1

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