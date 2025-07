Mainz/Berlin (dpa/lrs) – Mainz ist in einer Studie zur Zukunftsfähigkeit deutscher Städte und Kreise in die Spitzengruppe aufgerückt. Beim Zukunftsatlas 2025 der Prognos AG landete die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt von insgesamt 400 Städten oder Kreisen auf Rang sieben und findet sich damit erstmals in den Top Ten.

Der Zukunftsatlas, über den zuerst das «Handelsblatt» berichtet hatte, erscheint alle drei Jahre. Bei der vorangegangenen Ausgabe von 2022 rangierte Mainz noch auf Rang 45. Ganz vorne in der Rangliste finden sich diesmal – wie schon 2022 – der Kreis München sowie die Städte Erlangen und München. Insgesamt baute der Süden seine Stärke weiter aus, teilte Prognos mit, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg holten auf.

Kaiserslautern, Worms und Trier unter Langfristverlierern

In Hessen, Schleswig-Holstein, Sachsen und im Saarland würden die Herausforderungen dagegen größer. Prognos nennt auch 29 Regionen als Langfristverlierer, die in den vergangenen 20 Jahren mehr als 100 Ränge verloren hätten. Dazu zählen auch die rheinland-pfälzischen Städte Kaiserslautern, Worms und Trier.

In das Ranking fließen Prognos zufolge 31 makro- und sozioökonomische Faktoren ein, darunter die Bevölkerungsentwicklung, die Dichte an Arbeitsplätzen oder die Kaufkraft, daraus wird ein Zukunftsindexwert ermittelt.