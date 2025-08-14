Gleich zum Auftakt geht es für den FSV Mainz 05 um viel. Mit DFB-Pokal, Conference League und Bundesliga warten gleich drei Wettbewerbe.

Mainz (dpa/lrs) – Gleich zu Saisonbeginn geht es für den 1. FSV Mainz 05 um viel. Im DFB-Pokal am Montag (18.00 Uhr/Sky) bei Dynamo Dresden soll die zweite Runde erreicht, ein paar Tage später der Grundstein für den Einzug in die Gruppenphase der Conference League gelegt werden. «Es wird ein straffes, aber auch sehr spannendes Programm. Für uns ist es der perfekte Start. Wir trainieren, um solche K.o-Spiele zu erleben. Wir wollen alles gewinnen», sagte Coach Bo Henriksen.

Zunächst aber richtet sich der Blick auf Dresden. Vom Saisonauftakt des Zweitliga-Aufsteigers mit zwei Niederlagen lässt sich der 50 Jahre alte Däne nicht blenden. «Sie haben den meisten Ballbesitz in der 2. Liga. Es ist ein sehr guter Gegner. Wir haben Respekt, wollen aber natürlich gewinnen», sagte Henriksen. Doch er wisse, dass das erste Saisonspiel immer unglaublich schwer sei.

Henriksen kündigt Rotation an

Ob er in Sachsen direkt seine vermeintlich beste Elf aufstellen wird, ließ Henriksen offen. Gerade auch im Hinblick auf das straffe Auftaktprogramm mit fünf Spielen bis Ende August wird er möglicherweise rotieren. «Wir brauchen viel mehr Spieler. Rotation ist bei diesem Programm sehr wichtig und es belebt auch die Konkurrenz», sagte Henriksen.

Eine weitere Neuverpflichtung oder ein Spielerabgang sind aktuell nicht geplant. Wenn, dann würde er gern noch eine weitere Option im offensiven Bereich haben. «Ich bin aber zufrieden. Wir haben eine gute Mannschaft. Aber natürlich wollen wir immer besser werden. Ich hoffe, wir können das zeigen», sagte er. Personell kann er dabei aus dem Vollen schöpfen. Alle Spieler sind fit. «Der Reha-Coach ist momentan arbeitslos. Das ist verrückt», sagte der Coach lachend.

Nach dem Pokalspiel steht am folgenden Donnerstag das Playoff-Hinspiel in der Conference League beim Sieger des Duells zwischen Hammarby IF (Schweden) und Rosenborg Trondheim (Norwegen) an. Zum Bundesliga-Auftakt empfangen die Rheinhessen am 24. August den 1. FC Köln.