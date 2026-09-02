Obwohl das Transferfenster in Deutschland schon geschlossen ist, gibt der FSV Mainz 05 noch einen Spieler ab.

Mainz (dpa/lrs) – Fußball-Bundesligist hat den südkoreanischen Nationalspieler Hyun-seok Hong nach Dänemark zum Erstligisten FC Midtjylland verliehen. Der 27-Jährige war 2024 aus Gent gekommen, konnte sich bei den Rheinhessen bisher aber nicht durchsetzen. Bereits in der Vorsaison war der Mittelfeldspieler an den FC Nantes und seinen Ex-Verein Gent verliehen worden.

«Hyun-seok hat sich in der Vorbereitung bei uns extrem engagiert und körperlich topfit gezeigt, aber wir konnten ihm aufgrund der sehr hochklassigen Konkurrenz keine Aussicht auf Einsatzminuten geben. Deshalb haben wir dem Leihtransfer zum FC Midtjylland zugestimmt», sagte 05-Sportdirektor Niko Bungert.

Beim Conference-League-Teilnehmer soll Hong, dessen Vertrag in Mainz bis zum Sommer 2028 gilt, mehr Spielpraxis erhalten. Das Leihgeschäft konnte nach dem Ende der Bundesliga-Transferphase abgeschlossen werden, weil die Wechselfrist in Dänemark erst am 2. September endete.