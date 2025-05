Der FSV Mainz 05 ohne Verteidiger Stefan Bell? Das ist eigentlich kaum noch vorstellbar. Auch in der Saison 2025/2026 setzt sich die Ära Bell in Mainz fort.

Mainz (dpa/lrs) – Abwehrspieler Stefan Bell bleibt dem Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 auch in der kommenden Saison erhalten. Der im Sommer auslaufende Vertrag wurde um ein Jahr bis 30. Juni 2026 verlängert, wie die Mainzer vor dem 32. Spieltag zu Hause gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) mitteilten.

Bell ist einer der absoluten Identifikationsfiguren bei den Mainzern. «Bello ist eine Ikone, er ist eine Legende in diesem Verein», sagte FSV-Trainer Bo Henriksen über seinen Spieler. Die Vertragsverlängerung sei «sehr, sehr wichtig», so der Coach weiter.

«Stefan Bell gehört zu den Gesichtern des Vereins, insbesondere die letzten Jahre seiner Karriere sind ein bisschen Sinnbild für das, was Mainz 05 ausmacht: niemals aufgeben», sagte Sportdirektor Niko Bungert über den Routinier, der in den vergangenen Jahren auch immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde.

«Ein verdienter Spieler»

Schon im Nachwuchsbereich spielte der gebürtige Andernacher für den FSV. Der Innenverteidiger kam in der laufenden Saison in 17 Pflichtspielen zum Einsatz und trägt damit dazu bei, dass die Rheinhessen noch immer Chancen auf die Europapokal-Qualifikation haben. Er sei in dieser Saison «unglaublich wichtig» gewesen, sagte Henriksen. Insgesamt absolvierte Bell bislang 307 Pflichtspiele für die 05er.

Bell sei nicht nur ein «unheimlich guter Typ, sondern ein verdienter Spieler», betonte Bungert. Bell wiederum habe «Spaß und unheimlich Lust darauf», ein weiteres Jahr für den FSV zu spielen. «Nach 18 gemeinsamen Jahren besteht ein tiefes Vertrauensverhältnis, entsprechend gut und entspannt waren die Gespräche», sagte der 33-Jährige.