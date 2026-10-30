Die SV Elversberg und der FSV Mainz 05 schieben nach dem Pokal-Aus Frust. Im Bundesligaduell soll der abgearbeitet werden.

Mainz (dpa) – Die SV Elversberg und der FSV Mainz 05 wollen zum Auftakt des 8. Spieltages in der Fußball-Bundesliga ihren Pokal-Frust bewältigen. Vor dem Duell der punktgleichen Tabellen-Nachbarn (beide 10 Punkte) heute Abend (20.30 Uhr/Sky) bangt Mainz-Trainer Urs Fischer allerdings um den Einsatz von Kapitän Nadiem Amiri.

Der Nationalspieler war am Dienstag beim 0:2 in Bochum wegen Knieproblemen ausgefallen. Möglicherweise kehrt zumindest Stammtorwart Robin Zentner nach auskurierter Handverletzung zurück. Elversberg hofft Wiedergutmachung für das überraschende Pokal-Aus gegen den Zweitligisten Darmstadt 98.