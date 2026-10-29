In der Galerie Laik in Koblenz Titus Lerner: Wenn die Welt im Kopf weiblicher wird Stefan Schalles 29.10.2026, 13:07 Uhr

i Die archetypischen, oft überindividuell gestalteten Kopfbilder sind ein Markenzeichen des international beachteten Malers und Bildhauers Titus Lerner. Hier ist er bei der Arbeit in seinem Atelier in Spessart in der Eifel zu sehen. Thomas Knauf

Der Mensch und dessen Innenleben sind nach wie vor omnipräsent im Werk von Titus Lerner, auch Gesellschaftskritik übt er weiterhin auf seine ganz eigene Art. Doch es hat sich auch etwas verändert – und ein Grund dafür sind die Frauen.

Nein, verzweifelt ist er noch nicht – das stellt Titus Lerner mit einem entschlossen-schelmischen Grinsen klar. Auch wenn er unumwunden ausspricht, dass es auf der Welt für seinen Geschmack zurzeit „zu viele Idioten gibt“. Der in Hachenburg im Westerwald geborene, längst international gefragte Künstler war immer schon ein engagierter Beobachter der Politik, ein strenger Gesellschaftskritiker, der keinerlei Scheu davor hegt, in seinem kreativ ...







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