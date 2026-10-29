Der Mensch und dessen Innenleben sind nach wie vor omnipräsent im Werk von Titus Lerner, auch Gesellschaftskritik übt er weiterhin auf seine ganz eigene Art. Doch es hat sich auch etwas verändert – und ein Grund dafür sind die Frauen.
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Nein, verzweifelt ist er noch nicht – das stellt Titus Lerner mit einem entschlossen-schelmischen Grinsen klar. Auch wenn er unumwunden ausspricht, dass es auf der Welt für seinen Geschmack zurzeit „zu viele Idioten gibt“. Der in Hachenburg im Westerwald geborene, längst international gefragte Künstler war immer schon ein engagierter Beobachter der Politik, ein strenger Gesellschaftskritiker, der keinerlei Scheu davor hegt, in seinem kreativ ...