Opposition geht Schnieder an
AfD kramt Sonderurlaube für SPD-Beamte wieder hervor
Die oppositionelle AfD-Landtagsfraktion setzte mit ihrem Antrag zu den Sonderurlauben ein Thema auf die Tagesordnung des Landtag
Die oppositionelle AfD-Landtagsfraktion setzte mit ihrem Antrag zu den Sonderurlauben ein Thema auf die Tagesordnung des Landtags, das bereits im Wahlkampf im Frühjahr die Gemüter erhitzte.
Jennifer Brückner/dpa

Im Wahlkampfendspurt sorgte der Sonderurlaub von SPD-Landesbeamten für Aufregung. Sozialdemokraten hatten ihn erhalten, um Parteiarbeit zu machen oder gut dotierte Jobs anzunehmen. Die AfD will die Praxis beenden. So reagierten die Fraktionen.

Lesezeit 3 Minuten
In der heißen Phase des Landtagswahlkampfs im März kochte ein Thema hoch, von dem heute noch manche sagen, die damalige SPD-geführte Landesregierung habe es unterschätzt. Es ging um langjährige Sonderurlaube von SPD-Landesbeamten. Die oppositionelle AfD-Landtagsfraktion machte die Sonderurlaube nun mit einem Antrag erneut zum Thema im Landtag – und ging dabei, gemäß ihrer Taktik, die CDU und Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) hart an.
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