Opposition geht Schnieder an AfD kramt Sonderurlaube für SPD-Beamte wieder hervor Bastian Hauck 29.10.2026, 13:44 Uhr

i Die oppositionelle AfD-Landtagsfraktion setzte mit ihrem Antrag zu den Sonderurlauben ein Thema auf die Tagesordnung des Landtags, das bereits im Wahlkampf im Frühjahr die Gemüter erhitzte. Jennifer Brückner/dpa

Im Wahlkampfendspurt sorgte der Sonderurlaub von SPD-Landesbeamten für Aufregung. Sozialdemokraten hatten ihn erhalten, um Parteiarbeit zu machen oder gut dotierte Jobs anzunehmen. Die AfD will die Praxis beenden. So reagierten die Fraktionen.

In der heißen Phase des Landtagswahlkampfs im März kochte ein Thema hoch, von dem heute noch manche sagen, die damalige SPD-geführte Landesregierung habe es unterschätzt. Es ging um langjährige Sonderurlaube von SPD-Landesbeamten. Die oppositionelle AfD-Landtagsfraktion machte die Sonderurlaube nun mit einem Antrag erneut zum Thema im Landtag – und ging dabei, gemäß ihrer Taktik, die CDU und Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) hart an.







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