Mit frischen Sommer-Zugängen fängt Mainz 05 die Vorbereitung auf die neue Saison an. Die WM-Fahrer fehlen noch, zwei von ihnen stehen bei anderen Clubs angeblich hoch im Kurs.

Mainz (dpa/lrs) – Mit Geburtstagskind Anthony Caci, aber noch ohne die WM-Teilnehmer wie DFB-Profi Nadiem Amiri ist Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 in die Vorbereitung auf die neue Saison eingestiegen. Mit dabei waren neben Caci, für den die Mannschaftskollegen zum 29. Geburtstag auf dem Trainingsplatz ein Ständchen sangen, unter anderem auch die drei Sommer-Zugänge Eric Martel (1. FC Köln), Ransford Königsdörffer (Hamburger SV) und Fabio Gruber (1. FC Nürnberg).

Für die Rheinhessen beginnt die erste Saisonvorbereitung unter dem Schweizer Urs Fischer, der im vergangenen Dezember Bo Henriksen als Cheftrainer ablöste und den FSV anschließend vor dem Abstieg bewahrte. Das erste Testspiel bestreiten die Mainzer am Samstag (16.00 Uhr) bei der TSG Pfeddersheim. Vom 27. Juli bis 5. August geht es ins Trainingslager nach Österreich.

Im Pokal nach Brandenburg – mit Amiri und Sano?

Das erste Pflichtspiel dieser Saison absolvieren die Mainzer am 23. August (15.30 Uhr) gegen den Brandenburg-Pokalsieger VfB Krieschow, ehe eine Woche später der Bundesliga-Auftakt auf dem Programm steht.

Ob dann auch die beiden WM-Teilnehmer Amiri und Kaishu Sano dabei sind, ist offen. Laut «Sport Bild» steht Amiri auf der Wunschliste von Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig.

Sano, der für Japan eine starke WM spielte und mit seiner Nationalmannschaft im Sechzehntelfinale an Brasilien scheiterte, soll das Interesse mehrerer Clubs geweckt haben. Sowohl Amiri als auch Sano haben noch einen Vertrag bis 2028 bei den Mainzern.