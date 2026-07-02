Der FSV Mainz 05 bekommt es zum Auftakt in die neue Bundesliga-Saison mit einem Aufsteiger zu tun. Für Kaiserslautern kommt es in der zweiten Liga bereits am zweiten Spieltag zu einem brisanten Duell.

Frankfurt/Main (dpa/lrs) – Der FSV Mainz 05 trifft zum Auftakt der kommenden Bundesliga-Saison in einem Heimspiel auf den Aufsteiger SC Paderborn. Das geht aus dem nun veröffentlichten Spielplan der Bundesliga hervor. Die Partie findet am 29. oder 30. August statt, die exakten Ansetzungen der Spiele werden von der Bundesliga erst zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Der Neuling aus Elversberg empfängt bei seinem Bundesliga-Debüt am ersten Spieltag Bayer Leverkusen in der Ursapharm Arena an der Kaiserlinde. Die Ansetzung war schon zwei Tage vor der offiziellen Verkündung der Spielpläne im Rahmen der sogenannten «Bundesliga City Challenge» bekanntgegeben worden.

Südwest-Derby am zweiten Spieltag

Zum direkten Duell zwischen den Mainzern und den Elversbergern kommt es dann am 8. Spieltag, der vom 30. Oktober bis zum 1. November dauert. Die Aufsteiger empfangen in der Hinrunde zunächst den FSV Mainz 05, das Rückspiel in Mainz steigt dann Anfang März.

Der 1. FC Kaiserslautern steht zum Start in die neue Saison der 2. Bundesliga direkt vor einer schweren Aufgabe. Das Team von Trainer Torsten Lieberknecht spielt auswärts beim Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg, der in den vergangenen Wochen durch die Verpflichtungen von Fabian Reese und Robert Glatzel für Schlagzeilen gesorgt hatte. Im ersten Heimspiel am zweiten Spieltag kommt es direkt zu einem Kracher: Der 1. FC Kaiserslautern empfängt dann den Karlsruher SC zum Südwest-Derby.