Im Rückspiel der Conference-League-Playoffs braucht Mainz 05 gegen Rosenborg Trondheim auf jeden Fall einen Sieg. Verzichten müssen die Mainzer in der wichtigen Partie auf Stürmer Benedict Hollerbach.

Mainz (dpa/lrs) – Der FSV Mainz 05 benötigt im Playoff-Rückspiel der Conference League gegen Rosenborg Trondheim eine kleine Aufholjagd, um doch noch in die Ligaphase einzuziehen. Nach dem 1:2 im Hinspiel in Norwegen ist der Fußball-Bundesligist am Donnerstag (21.00 Uhr/SWR) zu Hause gefordert.

Verzichten muss Mainz-Coach Bo Henriksen allerdings auf Stürmer Benedict Hollerbach. Der Zugang, der im Sommer vom 1. FC Union Berlin kam, leidet an einer Muskelverletzung im linken Oberschenkel. Für Hollerbach könnte Nelson Weiper in die Startelf rücken. Für den deutschen U21-Nationalspieler wäre es der erste Einsatz von Beginn an in dieser Saison und seit dem Wirbel um seine Vertragsverlängerung bei den Rheinhessen.