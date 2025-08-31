Während Mainz 05 im Pokal auf den Heimvorteil setzen kann, müssen der 1. FC Kaiserslautern und die SV Elversberg auswärts ran.

Dortmund (dpa/lrs) – Der FSV Mainz 05 trifft in der 2. Runde des DFB-Pokals auf Cup-Verteidiger VfB Stuttgart. Die Rheinhessen genießen im Duell mit dem Bundesliga-Rivalen Heimvorteil. Das ergab die Auslosung durch den früheren Top-Schiedsrichter Felix Brych.

Der 1. FC Kaiserslautern muss auswärts bei der SpVgg Greuther Fürth ran. Die SV Elversberg reist nach Berlin zu Hertha BSC, wo die Saarländer am vergangenen Freitag das Zweitliga-Duell mit 2:0 gewannen. Gespielt wird am 28./29. Oktober. Das Finale steigt am 23. Mai 2026 in Berlin.