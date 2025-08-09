Bundesliga
Vor dem Saisonstart tut sich Conference-League-Teilnehmer Mainz 05 vor allem in der Offensive noch schwer.

Mainz (dpa/lrs) – Der FSV Mainz 05 hat sich bei der Saison-Generalprobe mit einer Nullnummer gegen den französischen Erstligisten Racing Straßburg begnügen müssen. 11.500 Zuschauer sahen zwar eine abwechslungsreiche Partie mit Chancen auf beiden Seiten, aber keine Tore.

Die beste Möglichkeit für den Fußball-Bundesligisten vergab Neuzugang Benedict Hollerbach, der nach 70 Minuten völlig frei stehend am stark reagierenden Gäste-Torwart Mike Penders scheiterte. Auf der Gegenseite zeichnete sich auch FSV-Keeper Robin Zentner einige Male aus.

Ihr erstes Pflichtspiel in der neuen Saison absolvieren die Mainzer im DFB-Pokal am 18. August beim Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden. Drei Tage später steht das Playoff-Hinspiel in der Conference League beim Sieger des Duells zwischen Hammarby IF (Schweden) und Rosenborg Trondheim (Norwegen) an. Zum Bundesliga-Auftakt empfangen die Rheinhessen am 24. August den 1. FC Köln.

