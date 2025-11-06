Mainz hofft gegen Florenz auf dritten Sieg in Europa

Der FSV Mainz 05 hat in der Conference League noch eine weiße Weste. Nun kommt es zum Duell mit dem vermeintlich schwersten Gegner in der Ligaphase.

Mainz (dpa/lrs) – Unbeeindruckt von der Ergebnis-Krise in der Fußball-Bundesliga möchte der FSV Mainz 05 seinen Erfolgslauf in Europa fortsetzen. Am 3. Spieltag der Ligaphase in der Conference League empfangen die Rheinhessen heute Abend (18.45 Uhr/RTL+) den italienischen Vertreter AC Florenz.

Beide Teams verfügen nach zwei Siegen zum Auftakt über jeweils sechs Punkte. Mit einem weiteren Erfolg würden die Mainzer einen großen Schritt in Richtung K.-o.-Runde machen. Trainer Bo Henriksen kündigte trotz der Bedeutung der Partie personelle Veränderungen in der Startelf an, damit einige Spieler für das drei Tage später steigende Rhein-Main-Derby bei Eintracht Frankfurt Kraft sparen können.