Nach dem Rückschlag im Playoff-Hinspiel der Conference League bei Rosenborg Trondheim startet der FSV Mainz 05 in die Bundesliga. Los geht es mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger Köln.

Mainz (dpa/lrs) – Für den FSV Mainz 05 startet die Bundesliga-Saison vor heimischer Kulisse. Mit einem Sieg gegen den 1. FC Köln am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) wollen die 05er nicht nur die ersten drei Punkte in der Liga holen, sondern auch Selbstvertrauen für das Rückspiel in den Conference-League-Playoffs gegen Rosenborg Trondheim sammeln.

Fraglich ist, wie die Rheinhessen die Reisestrapazen nach dem 1:2 im Hinspiel überwunden haben und ob sie ausreichend regenerieren konnten. Inwieweit Coach Bo Henriksen im Vergleich zum Europapokal rotieren wird, ließ er offen.

Im Duell mit dem Aufsteiger aus Köln erwartet Henriksen ein ganz anderes Spiel als zuletzt in Trondheim. Er warnte vor einer gut organisierten Mannschaft, gegen die man schlaue Lösungen finden müsse.