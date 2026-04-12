Mainz ist auf dem Weg, sich den Klassenerhalt zu sichern. Elversberg hingegen träumt weiter vom Bundesliga-Aufstieg.

Mainz (dpa) – Mit einem Sieg im Duell gegen den SC Freiburg will der 1. FSV Mainz 05 dem Bundesliga-Klassenerhalt näher kommen. Die Ausgangslage ist vielversprechend, die Stimmung und Euphorie nach dem Erfolg in der Conference League und angesichts der jüngsten Liga-Ergebnisse auch. Wichtig sei aber die mentale Komponente nach so einem Highlightspiel, sagte Coach Urs Fischer vor der Partie am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) gegen die ebenfalls unter der Woche international erfolgreichen Breisgauer.

Personell hat er dabei wieder mehr Optionen. Die zuletzt fehlenden Nadiem Amiri, Anthony Caci, Andreas Hanche-Olsen und Stefan Bell sowie Torhüter Robin Zentner sind weitgehend beschwerdefrei und außer Zentner wohl auch schon wieder einsatzfähig.

Eine Klasse tiefer will sich die SV Elversberg im Spitzenspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen Liga-Primus FC Schalke 04 eine noch bessere Ausgangslage im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg verschaffen. Bei einem Erfolg würden die Saarländer auf einen der ersten beiden Tabellenplätze vorrücken.