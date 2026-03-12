Conference League
Mainz 05 startet in Tschechien in die K.o.-Phase
Urs Fischer
Der FSV Mainz 05 um Trainer Urs Fischer ist an diesem Donnerstag in der Conference League in Tschechien gefordert. (Archivbild)
Der FSV Mainz 05 geht als Favorit in das Achtelfinale der Conference League. Im Hinspiel bei Sigma Olmütz will der FSV die Grundlage fürs Weiterkommen legen.

Olmütz (dpa/lrs) – Der FSV Mainz 05 strebt im Achtelfinale der Conference League die nächste Runde an. Der Fußball-Bundesligist ist im Duell mit dem tschechischen Club Sigma Olmütz an diesem Donnerstag (21.00 Uhr/RTL+) zunächst auswärts gefordert. Eine Woche später steht in Mainz dann das Rückspiel auf dem Programm.

Wenn man nach der Ligaphase der Conference League geht, sind die Mainzer der Favorit. Der FSV schaffte als Siebter den direkten Einzug ins Achtelfinale, während Olmütz mit Rang 24 gerade so in die Zwischenrunde kam und sich dort überraschend gegen den FC Lausanne-Sport aus der Schweiz durchsetzte.

Allerdings muss Trainer Urs Fischer in Tschechien auf einige Profis verzichten. So fehlt unter anderem Nationalspieler Nadiem Amiri weiter wegen einer Fersenverletzung.

