Mainz will in Mönchengladbach eine Reaktion auf das Aus in der Conference League zeigen. Dafür steht mehr Personal zur Verfügung als zuletzt.

Mainz (dpa/lrs) – Mit gedämpfter Stimmung nach dem harten Aus in der Conference League reist der 1. FSV Mainz 05 am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) zum Bundesliga-Duell bei Borussia Mönchengladbach. Alle seien gefordert, eine Reaktion zu zeigen, forderte Coach Urs Fischer. Frei nach dem Motto: «Mund abputzen, weitermachen».

Er verwies darauf, dass noch fünf entscheidende Spiele im Kampf um den Klassenerhalt vor den Mainzern liegen würden. Noch habe man nichts erreicht, warnte der Schweizer. Den Vorsprung von drei Punkten auf Mönchengladbach will er dabei möglichst halten. Gelingt das, wäre es ein weiterer Schritt zum Liga-Erhalt.

Auch aufgrund der Belastungsteuerung zum Ende der zweiten englischen Woche sind personelle Veränderungen denkbar. Zumal Fischer wieder auf die Rückkehrer Stefan Bell, Robin Zentner, Nadiem Amiri, Anthony Caci und Andreas Hanche-Olsen sowie den international nicht spielberechtigten Sheraldo Becker zurückgreifen kann.