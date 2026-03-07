Bundesliga
Mainz 05 empfängt den VfB Stuttgart
Bayer Leverkusen - FSV Mainz 05
Der FSV Mainz 05 möchte auch gegen den VfB Stuttgart jubeln. (Archivbild)
Der FSV Mainz 05 benötigt im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga jeden Punkt. Ein Sieg gegen den VfB Stuttgart würde den Rheinhessen etwas Luft verschaffen.

Mainz (dpa/lrs) – Im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga will der FSV Mainz 05 im Heimspiel gegen den Champions-League-Anwärter VfB Stuttgart seine seit drei Partien anhaltende Sieglos-Serie beenden. Im Duell mit dem Tabellenvierten heute Nachmittag (15.30 Uhr/Sky) müssen die Rheinhessen allerdings erneut auf ihren verletzten Torjäger Nadiem Amiri verzichten.

Ohne den Nationalspieler gelang den Mainzern in dieser Saison in vier Anläufen noch kein Sieg. Auch die Bilanz spricht gegen die 05er, die in dieser Spielzeit in der Liga und im DFB-Pokal schon zweimal gegen die Schwaben verloren haben. FSV-Trainer Urs Fischer, der auf weitere sechs Profis verzichten muss, sieht sein Team dennoch nicht chancenlos.

