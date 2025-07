Mainz (dpa) – Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 verlängert mit dem Norweger Andreas Hanche-Olsen vorzeitig bis 2028. Das teilten die 05er mit. Der 28 Jahre alte Innenverteidiger hatte sich am Bruchweg schnell in die Herzen der Fans und in die Stammelf gespielt, seit er im Januar 2023 von KAA Gent gekommen war.

«Andreas ist ein absoluter Mentalitätsspieler, zweikampfstark und routiniert. Seine Defensivqualitäten hat er in den vergangenen Jahren in der Bundesliga beeindruckend unter Beweis gestellt. Er identifiziert sich komplett mit Mainz 05, mit unserem Spielstil und dem, was diesen Verein ausmacht», sagte Sportdirektor Niko Bungert und betonte: «Darüber hinaus ist Andreas auch abseits des Platzes ein sehr wichtiger, positiver Charakter in der Kabine.»

Hanche-Olsen zeigte sich begeistert nach der Unterschrift: «Das ist ein besonderer Tag für mich, denn ich habe mir diese Vertragsverlängerung lange gewünscht. Mainz 05 fühlt sich für mich wie zu Hause an – die Menschen im Verein, die Fans, der ganze Club, die Art des Umgangs miteinander, aber auch die Atmosphäre in der Stadt gefallen mir sehr.»