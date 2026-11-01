Nach Hinweisen auf mögliche Manipulationen an Halloween-Süßigkeiten kontrolliert ein Junge seine Ausbeute. Dabei findet er Ungewöhnliches. Die Polizei hat nun neue Erkenntnisse und kann beruhigen.

Appenheim (dpa/lrs) – Nach dem Fund einer vermeintlich mit Magneten präparierten Halloween-Süßigkeit in Appenheim (Kreis Mainz-Bingen) hat die Polizei Entwarnung gegeben. Die Magnete seien durch ein Versehen in das gefundene Bonbon gelangt, teilte die Polizeiinspektion Ingelheim mit. Nach dem Durchsehen der Halloween-Beute ihres Kindes hatte eine Mutter am Samstag die Polizei informiert.

Sie hatte in den sozialen Medien von möglichen Manipulationen von Halloween-Süßwaren gehört, sodass ihr Sohn seine Ausbeute am Samstagabend kontrollierte. An dem Bonbon waren demnach zwei kleine Magnete mit einem Durchmesser von etwa zwei Millimetern befestigt. Laut Polizei ließ sich der Verdacht einer möglichen Straftat durch Dritte nicht erhärten.

An mehreren Orten in Deutschland fanden Kinder in ihren eingesammelten Halloween-Süßigkeiten Nadeln oder andere Metallobjekte. Entsprechende Fälle meldete die Polizei unter anderem in Thüringen, Baden-Württemberg, Bayern, und Niedersachsen. In Thüringen etwa entdeckten Kinder in Leinefelde-Worbis im Kreis Eichsfeld Metallnadeln in einigen Süßigkeiten. Es wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.