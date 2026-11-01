Präpariertes Bonbon?
Magnete an Halloween-Süßigkeit: Polizei gibt Entwarnung
Abstand und Maske an Halloween besonders wichtig
Die Magnete seien versehentlich in das Bonbon gelangt, teilte die Polizei mit. (Symbolbild)
Armin Weigel. DPA

Nach Hinweisen auf mögliche Manipulationen an Halloween-Süßigkeiten kontrolliert ein Junge seine Ausbeute. Dabei findet er Ungewöhnliches. Die Polizei hat nun neue Erkenntnisse und kann beruhigen.

Lesezeit 1 Minute

Appenheim (dpa/lrs) – Nach dem Fund einer vermeintlich mit Magneten präparierten Halloween-Süßigkeit in Appenheim (Kreis Mainz-Bingen) hat die Polizei Entwarnung gegeben. Die Magnete seien durch ein Versehen in das gefundene Bonbon gelangt, teilte die Polizeiinspektion Ingelheim mit. Nach dem Durchsehen der Halloween-Beute ihres Kindes hatte eine Mutter am Samstag die Polizei informiert.

Sie hatte in den sozialen Medien von möglichen Manipulationen von Halloween-Süßwaren gehört, sodass ihr Sohn seine Ausbeute am Samstagabend kontrollierte. An dem Bonbon waren demnach zwei kleine Magnete mit einem Durchmesser von etwa zwei Millimetern befestigt. Laut Polizei ließ sich der Verdacht einer möglichen Straftat durch Dritte nicht erhärten.

An mehreren Orten in Deutschland fanden Kinder in ihren eingesammelten Halloween-Süßigkeiten Nadeln oder andere Metallobjekte. Entsprechende Fälle meldete die Polizei unter anderem in Thüringen, Baden-Württemberg, Bayern, und Niedersachsen. In Thüringen etwa entdeckten Kinder in Leinefelde-Worbis im Kreis Eichsfeld Metallnadeln in einigen Süßigkeiten. Es wird wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:261101-930-928071/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten