Bei so mancher SPD- und CDU-Landtagsabgeordneten herrscht Unzufriedenheit. Der Grund: Frauen sind im rheinland-pfälzischen Landesparlament mit einem Anteil von lediglich rund 22 Prozent deutlich unterrepräsentiert. Die Frauenquote ist im Laufe der Wahlperiode sogar weiter zurückgegangen – am deutlichsten bei den beiden größten Landtagsfraktionen von SPD und CDU.

Bei der SPD-Fraktion ging der Anteil der hauptamtlichen Politikerinnen von 41 auf rund 26 Prozent zurück, bei der CDU sank die Quote von rund 23 auf 16 Prozent. Ausschlaggebend für diese Entwicklung war, dass mehr Männer für ein Landtagsmitglied, das sein Mandat nicht annahm oder abgab, nachrückten. Auch im Vergleich mit den Fraktionen der Nachbarparlamente schneiden SPD und CDU nicht gut ab. Im Saarland etwa beträgt der Frauenanteil in der SPD-Fraktion laut Landtagspressestelle knapp 52 Prozent, in Hessen 48 Prozent. Die CDU kommt hier auf Werte von immerhin rund 32 Prozent (Saarland) sowie 31 Prozent (Hessen).

„Wir wollen wieder mehr Frauen in der Fraktion.“

Das sagt eine sozialdemokratische Abgeordnete unserer Zeitung.

Eine Sozialdemokratin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, gibt zu, dass sie über den Anteil sowie den Rückgang der Frauen in der eigenen Fraktion im Mainzer Landtag „unglücklich“ sei. „Wir wollen wieder mehr Frauen in der Fraktion“, gibt sie das Ziel für die Zeit nach der Landtagswahl im Frühjahr aus. Auch bei der CDU ist bei mancher Parlamentarierin eine gewisse Verzweiflung über die Frauenquote von 16 Prozent festzustellen. Die weiblichen Abgeordneten „würden sich ihrem Schicksal fügen“, heißt es da. Die männlichen Kollegen würde das dagegen „nicht kratzen“, sagt eine Christdemokratin hinter vorgehaltener Hand.

Mehrere Gesprächspartnerinnen, egal, ob von SPD oder CDU, liefern eine Begründung, warum eine geringe Frauenquote aus ihrer Sicht problematisch ist. Zum einen würde die gesellschaftliche Realität, in der Frauen im Bundesland etwas mehr als die Hälfte ausmachen, nicht abgebildet. Zum anderen würden Frauen nun mal ganz andere Perspektiven in die Politik bringen, anders auf Probleme und mögliche Lösungen schauen.

Frauen: Wichtige Perspektiven fehlen

Eine CDU-Abgeordnete nennt als Beispiel das Thema Migration. Aus ihrer Sicht gehe es aktuell viel zu wenig um eine gelungene Integration von Geflüchteten. Oder das Thema Pflege. Der Blick auf Pflege und pflegende Angehörige komme in ihrer Fraktion zu kurz – auch, weil Frauen fehlten. Eine SPD-Politikerin sagt offen: „Frauen pflegen einen ganz anderen (Politik-)Stil – sie sind sachlicher, schneller, klüger.“

Die Sozialdemokratin ist sogar überzeugt, dass einige Themen, wie etwa das Thema Kinderbetreuung und Vereinbarkeit von Familie und Beruf, in der Vergangenheit ganz anders angegangen worden wären, wenn mehr Frauen früher stärker in der Politik mitbestimmt hätten. Die Frauen sind sich einig: So kann es nicht bleiben, es braucht mehr Frauenpower, auch in ihren Fraktionen und im Landtag.

„Unser Anspruch ist klar: Das sind 50 Prozent Frauen, die Hälfte der Macht, für alle politischen Ämter, aber auch für Spitzenpositionen der Wirtschaft, Wissenschaft oder in anderen gesellschaftlichen Funktionen.“

Susanne Müller, Landesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der SPD-Frauen

Mit dieser Forderung stehen sie nicht allein da. Die Landesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der SPD-Frauen und Landtagsabgeordnete, Susanne Müller, sagt: „Unser Anspruch ist klar: Das sind 50 Prozent Frauen, die Hälfte der Macht, für alle politischen Ämter, aber auch für Spitzenpositionen der Wirtschaft, Wissenschaft oder in anderen gesellschaftlichen Funktionen.“

Der Frauenanteil von 26 Prozent in der SPD-Fraktion stimme sie „nachdenklich“, sagt die Remagenerin. Mit Blick auf die gesellschaftliche Realität sei noch Luft nach oben. Dennoch sehe sie die Entwicklung insgesamt mit „Zuversicht“. Die SPD-Fraktion sei mit einer Chefin an der Fraktionsspitze, Sabine Bätzing-Lichtenthäler, „immer noch auf einem guten Weg“.

„Mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Rheinland-Pfalz ist weiblich. Wenn sich das nicht ausreichend in Parlamenten und Gremien widerspiegelt, fehlen wichtige Perspektiven und damit Antworten auf reale Lebenswirklichkeiten.“

Angelique Kapper, Landesvorsitzende der Frauen-Union Rheinland-Pfalz.

Die Landesvorsitzende der Frauen-Union Rheinland-Pfalz, Angelique Kapper, erklärt auf Anfrage unserer Zeitung, dass ihr der niedrige Anteil der Politikerinnen in der CDU-Fraktion bewusst sei. Kapper verweist allerdings auf die persönlichen, positiven Karrieresprünge hinter den Entwicklungen. Zwei Abgeordnete stiegen in neue, höhere Ämter auf. Auch Kapper betont: Wenn sich der Part der Frauen in der Gesellschaft nicht ausreichend in Parlamenten und Gremien widerspiegele, „fehlen wichtige Perspektiven und damit Antworten auf reale Lebenswirklichkeiten“.

In weiteren Gesprächen berichten Frauen immer wieder, dass es die Rahmenbedingungen für sie auch heute noch schwer machten, sich politisch zu engagieren, zum Beispiel auch auf kommunaler Ebene. Es bräuchte mehr hybride und frühere Veranstaltungen, keine ewig langen Ratssitzungen abends ab 19 Uhr. Die Frauen erklären auch, dass noch immer sie oftmals für die Care-Arbeit, also Sorgearbeit, zuständig seien – eine weitere große Herausforderung.

Spannend: Sowohl die SPD als auch die CDU verweisen in ihren Antworten auf unsere Anfragen auf den jeweils anderen – ganz nach dem Motto, beim politischen Wettbewerber ist doch alles noch viel schlimmer. SPD-Landes- und Fraktionschefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler gibt der Union einen mit: „Ein Vorgehen wie bei der Union im Bund, die einen Koalitionsausschuss nur mit Männern besetzt, wird es bei der SPD und SPD-Fraktion Rheinland-Pfalz nicht geben.“

Auf den sinkenden Frauenanteil angesprochen, erklärt die Westerwälderin, „dass die Erfüllung der Frauenquote in der Fraktion nicht in unserer Hand liegt“. Auf die Wahl der Direktkandidaten habe man ebenso wenig Einfluss wie auf deren Ausscheiden. Einen Vorschlag, wie man eine schwindende Frauenquote künftig verhindern könnte, nennt Bätzing-Lichtenthäler nicht. Aus den Reihen der SPD-Fraktion wird eine „Tandem-Lösung“ mit dem gleichen Geschlecht bei A-und B-Kandidaten genannt.

Bätzing-Lichtenthäler: „Mehr als zuversichtlich, Ziel der paritätischen Landesliste zu erfüllen“

Bei der SPD hat man für die Landtagswahl, bei der es 52 Wahlkreise geben wird, aktuell 28 männliche A-Kandidaten und 23 weibliche A-Kandidatinnen aufgestellt, eine weitere soll demnächst dazukommen, berichtet Bätzing-Lichtenthäler. Das zeige, „dass wir weiter auf dem richtigen Weg sind“. Die Westerwälderin ergänzt: Sie sei „mehr als zuversichtlich, dass wir das Ziel der paritätischen Landesliste bis Platz 40 auch bei der Landtagswahl wieder erfüllen“.

Ein Sprecher der CDU verweist erst einmal darauf, dass der Frauenanteil in der CDU-Fraktion demnächst wieder steigen werde, wenn für den Abgeordneten Thomas Barth, der zum Mainz-Binger Landrat gewählt wurde, eine 30-jährige Kommunalpolitikerin nachrücke. Danach weist der Sprecher wie die Landeschefin der Frauen-Union auf die Wechsel der zwei Parlamentarierinnen in höhere politische Ämter hin. Dennoch bleibe das Ziel, den Frauenanteil in der CDU-Fraktion „weiter zu erhöhen“. Ganz generell gelte, dass die Fraktion die Anliegen aller Abgeordneten sehr ernst nehme, so der Sprecher.

Auch der CDU-Sprecher hat keine Empfehlung, wie man einer abnehmenden Frauenquote im Laufe einer Legislatur vorbeugen könnte. Man sei zuversichtlich, „dass wir die Landesliste entsprechend dem CDU-Statut besetzen können“. 2022 hatte die CDU eine gestufte Frauenquote eingeführt. Sie sieht eine 50-Prozent-Quote für die ersten zehn Listenplätze bei Landtags- und Bundestagswahlen vor.

Der Sprecher teilt noch mit: Bis heute habe die CDU 48 Direktkandidaten (A-Kandidaten) nominiert, wovon 10 weiblich seien. Im November wird über die Landesliste entschieden. Eine CDU-Politikerin sagt unserer Zeitung mit Blick auf die Aufstellung und den Frauenanteil: „Da haben wir als CDU noch Hausaufgaben zu erledigen.“