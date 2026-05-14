Streit im Straßenverkehr
Männer gehen nach Überholmanöver aufeinander los
Polizei Blaulicht
Die Polizei musste einschreiten und die Männer voneinander trennen. (Symbolbild)
Lino Mirgeler. DPA

Nach einer riskanten Fahrt flogen auf einem Parkplatz in Ludwigshafen die Fäuste. Welche Konsequenzen jetzt drohen.

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Ludwigshafen (dpa/lrs) – Zwei Autofahrer sind nach einem Überholmanöver in einen handfesten Streit geraten. Die beiden Männer überholten nach Auskunft der Polizei in Ludwigshafen einen Lastwagen, der in der Mitte von drei Fahrspuren fuhr – einer überholte rechts, einer links. Anschließend begann ein Gerangel, da beide Autofahrer auf die mittlere Spur wechseln wollten.

Beide bremsten sich laut Polizei am Mittwoch gegenseitig aus und hielten schließlich auf einem Parkplatz, wo sie mit Fäusten aufeinander losgingen und sich leicht verletzten. Die Polizei trennte die 40 und 41 Jahre alten Streithähne und meldete den Vorfall der Fahrerlaubnisbehörde.

«Wenn man sich so benimmt, kommt die Frage auf, ob man charakterlich geeignet ist, ein Fahrzeug zu führen», sagte ein Polizeisprecher. Gegen die Männer wurden zudem Strafanzeigen wegen Nötigung im Straßenverkehr, Beleidigung und Körperverletzung aufgenommen.

© dpa-infocom, dpa:260514-930-79906/1

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Verkehr

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