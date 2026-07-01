Brände
Mähdrescher fängt Feuer – Fahrer und kleiner Sohn unverletzt
Feuerwehr - Symbolbild
Der Fahrer des Mähdreschers und sein kleiner Sohn konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. (Symbolbild)
Hauke-Christian Dittrich. DPA

Ein Mähdrescher gerät bei der Ernte in Brand. Der Fahrer und sein kleiner Sohn können sich retten. Der Schaden ist dennoch hoch.

Hettenleidelheim (dpa/lrs) – Bei Erntearbeiten hat ein Mähdrescher am Nachmittag nahe Hettenleidelheim im Landkreis Bad Dürkheim Feuer gefangen. Der 40-jährige Fahrer sowie sein kleiner Sohn, der sich ebenfalls auf dem Mähdrescher aufhielt, konnten rechtzeitig aus dem Fahrzeug aussteigen und sich in Sicherheit bringen. Beide blieben laut Polizeiangaben unverletzt.

Der Brand griff auf die abgeerntete Ackerfläche über, wurde aber rasch durch die Feuerwehr gelöscht. Der Schaden am Mähdrescher schätzt die Polizei auf rund 180.000 Euro. Als Ursache für das Feuer wird ein technischer Defekt vermutet.

© dpa-infocom, dpa:260701-930-318362/1

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