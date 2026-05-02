Hubschrauber-Einsatz
Mädchen stürzt beim Klettern aus zehn Metern ab
Rettungshubschrauber in Rheinland-Pfalz
Das Kind kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik. (Symbolbild)
Fabian Sommer. DPA

Ein kleines Mädchen stürzt beim Klettern in Rheinland-Pfalz zehn Meter in die Tiefe – und kommt wie durch ein Wunder mit leichten Verletzungen davon. Was bisher über das Unglück bekannt ist.

Birkenhördt (dpa) – Aus zehn Metern Höhe ist ein kleines Mädchen beim Klettern im Landkreis Weinstraße in Rheinland-Pfalz abgestürzt. Wie die Polizei in Bad Bergzabern mitteilte, habe die Achtjährige bei dem Unfall am Nachmittag nur leichte Verletzungen erlitten. Das Kind kletterte am Lauterschwaner Rappenfelsen. Wer es begleitete, war zunächst nicht zu erfahren.

Das Mädchen sei von der Freiwillige Feuerwehr geborgen worden und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Kinderklinik gebracht worden, hieß es von der Polizei.

© dpa-infocom, dpa:260501-930-22375/1

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