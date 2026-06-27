Ein Vertrauter von Bundesparteichefin Alice Weidel führt nun den Landesverband. Sebastian Münzenmaier betont der Regierungsanspruch der AfD.

Bingen (dpa/lrs) - Sebastian Münzenmaier steht an der Spitze der AfD in Rheinland-Pfalz. Der 36-Jährige wurde auf dem Landesparteitag in Bingen nach Angaben der Partei mit einem Ergebnis von 89,5 Prozent zum neuen Landesvorsitzenden gewählt. Es gab keinen Gegenkandidaten. Münzenmaier gilt als Vertrauter von Bundesparteichefin Alice Weidel.

Der Vize-Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion betonte den Regierungsanspruch der AfD. «Uns hält niemand mehr auf.» Die AfD wolle die stärkste Kraft im Land sein. Das Wahlergebnis in Rheinland-Pfalz sei ein Vertrauensvorschuss. Nun gehe es darum, Regierungsverantwortung zu übernehmen.

Harte Attacken gegen Bundesregierung

«Wir müssen jedem da draußen zeigen, dass wir es können.» Dazu müsse die AfD auch noch mehr Mitglieder bekommen. Die geplanten Reformen der Bundesregierung kritisiert der Vize-Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion scharf und erneuerte die Position seiner Partei für eine schärfe Migrationspolitik.

Münzenmaier löst Jan Bollinger an der Spitze der AfD in Rheinland-Pfalz ab. Der 49-Jährige hatte die Partei als Spitzenkandidat in den Landtagswahlkampf geführt, nach einem parteiinternen Machtkampf aber bereits das Amt als Vorsitzender der Landtagsfraktion verloren.

Partei will professioneller werden

Bollinger betonte vor knapp 500 Teilnehmenden ebenfalls den Regierungsanspruch seiner Partei in Rheinland-Pfalz. Bei der nächsten Landtagswahl im Jahr 2031 wolle die Partei nicht wieder auf dem dritten Platz landen, sondern in die Staatskanzlei einziehen. Ziel sei, die Partei auf dem Weg zu diesem Ziel weiter zu professionalisieren.

Bollinger sowie die Bundestagsabgeordneten Bernd Schattner und Nicole Höchst wurden zu den stellvertretenden AfD-Vorsitzenden gewählt. Zudem wurde auf dem Parteitag die Position eines Generalsekretärs installiert. Der Landtagsabgeordnete Damian Lohr übernimmt den Posten.

Demonstrationen vor Parteitag

Vor dem Parteitag demonstrierten nach Angaben der Polizei rund 70 Menschen. Die Proteste blieben friedlich. Die Polizei war mit einem Großaufgebot zum AfD-Parteitag nach Bingen gekommen.

Die AfD ist mit 24 Abgeordneten im Mainzer Parlament vertreten. Im rheinland-pfälzischen Landesverband hat die Partei nach eigenen Angaben über 5.000 Mitglieder. Die AfD wird in Rheinland-Pfalz vom Verfassungsschutz beobachtet.