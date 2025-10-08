In der JVA Diez gibt es unbesetzte Stellen. Darunter leide nicht nur der Gefängnisalltag – sondern auch die Psyche der Häftlinge. Das haben unserer Zeitung Insassen in Briefen dargelegt. Wir haben nun mit dem JVA-Leiter über die Vorwürfe gesprochen.
Lesezeit 5 Minuten
Zwei Häftlinge der JVA Diez haben unserer Zeitung jeweils einen Brief geschrieben. Darin üben die Verfasser Kritik an mutmaßlichen Zuständen in dem Gefängnis im Rhein-Lahn-Kreis. In beiden Schreiben ist die Rede davon, dass Häftlinge innerhalb der Gefängnismauern manchmal 23 Stunden pro Tag in ihren Zellen verbringen müssten.