Bundesland mit Wohlfühlfaktor „RLP-Report“ zeigt: Rheinland-Pfalz macht glücklich 08.10.2025, 05:59 Uhr

i Rheinromatik pur: Unser Bundesland hat viel zu bieten. Und zwar nicht nur für Touristen. Auch die Rheinland-Pfälzer selbst lieben ihre Heimat. Das ist das Ergebnis der RZ-Umfrage für den neuen Rheinland-Pfalz-Report. Das macht die Menschen im Land glücklich. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Rheinland-Pfalz bietet seinen Bewohnern eine hohe Lebensqualität. Das hat der „Rheinland-Pfalz-Report“ unserer Zeitung ergeben. Demnach fühlen sich die Menschen in Koblenz und in Mainz besonders wohl. Nur die wenigsten zieht es deshalb in die Fremde.

Die Rheinland-Pfälzer fühlen sich wohl in ihrem Bundesland. Das ist das Ergebnis einer Umfrage zum „Rheinland-Pfalz-Report“, die das Meinungsforschungsinstitut Ifak im Auftrag unserer Zeitung und des Radiosenders RPR1. durchgeführt hat. Demnach wohnen 78 Prozent der Befragten gern in Rheinland-Pfalz und können sich nicht vorstellen, in ein anderes Bundesland zu ziehen.







