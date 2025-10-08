Rheinland-Pfalz bietet seinen Bewohnern eine hohe Lebensqualität. Das hat der „Rheinland-Pfalz-Report“ unserer Zeitung ergeben. Demnach fühlen sich die Menschen in Koblenz und in Mainz besonders wohl. Nur die wenigsten zieht es deshalb in die Fremde.
Lesezeit 3 Minuten
Die Rheinland-Pfälzer fühlen sich wohl in ihrem Bundesland. Das ist das Ergebnis einer Umfrage zum „Rheinland-Pfalz-Report“, die das Meinungsforschungsinstitut Ifak im Auftrag unserer Zeitung und des Radiosenders RPR1. durchgeführt hat. Demnach wohnen 78 Prozent der Befragten gern in Rheinland-Pfalz und können sich nicht vorstellen, in ein anderes Bundesland zu ziehen.