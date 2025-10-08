Meinung zur Krankenhausreform Diese Reform schadet Patienten und Versicherten 08.10.2025, 13:59 Uhr

i Christian Kunst Jens Weber

Am Mittwoch hat das schwarz-rote Bundeskabinett die Reform der Krankenhausreform beschlossen. Die Reform wird damit wieder einmal auf die lange Bank geschoben, was Patienten und Versicherten schaden wird, kommentiert Redakteur Christian Kunst.

Die jetzt präsentierte Reform der Krankenhausreform steht sinnbildlich für das Agieren der schwarz-roten Bundesregierung: Sie verheddert sich in Details, kleistert strukturelle Probleme mit Geld zu, anstatt sie anzupacken, verschiebt notwendige, harte Reformen in die Zukunft.







