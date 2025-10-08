Für unseren ersten „Rheinland-Pfalz-Report“ wollten wir wissen, wem die Rheinland-Pfälzer ihre Stimme geben würden, wenn am Sonntag Landtagswahl wäre. Das Ergebnis fällt für die Mainzer Ampel desaströs aus. Im Land droht ein politisches Erdbeben.
Lesezeit 5 Minuten
Gut fünfeinhalb Monate vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz ist die Frage, wer nach dem 22. März 2026 das Bundesland regieren wird, noch vollkommen offen. Ein Viertel der Wahlberechtigten hat entweder noch keine Entscheidung für eine Partei getroffen (21 Prozent) oder plant derzeit, gar nicht wählen zu gehen (4 Prozent).