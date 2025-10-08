Die erste Ausgabe des neuen „Rheinland-Pfalz-Report“ von RPR1. und unserer Zeitung liegt vor. Sie liefert besorgniserregende Befunde, aber auch Lösungsansätze, was man daraus bis zur Landtagswahl und darüber hinaus noch lernen könnte. Und sollte.
Lesezeit 2 Minuten
Nein, die AfD ist aktuell nicht die Partei in Rheinland-Pfalz mit dem höchsten Zuspruch der Wählerinnen und Wähler. Genau das ist nicht das Ergebnis der ersten Ausgabe des „Rheinland-Pfalz-Reports“. Wohl aber ein anderes: Auf dem Weg an die Spitzenposition oder in ihre Nähe sind die Rechtspopulisten ein gehöriges Stück vorangekommen.