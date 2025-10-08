Meinung zum „RLP-Report“ Vertrauen will neu verdient sein 08.10.2025, 05:59 Uhr

i Lars Hennemann, Chefredakteur der Rhein-Zeitung Kevin Ruehle

Die erste Ausgabe des neuen „Rheinland-Pfalz-Report“ von RPR1. und unserer Zeitung liegt vor. Sie liefert besorgniserregende Befunde, aber auch Lösungsansätze, was man daraus bis zur Landtagswahl und darüber hinaus noch lernen könnte. Und sollte.

Nein, die AfD ist aktuell nicht die Partei in Rheinland-Pfalz mit dem höchsten Zuspruch der Wählerinnen und Wähler. Genau das ist nicht das Ergebnis der ersten Ausgabe des „Rheinland-Pfalz-Reports“. Wohl aber ein anderes: Auf dem Weg an die Spitzenposition oder in ihre Nähe sind die Rechtspopulisten ein gehöriges Stück vorangekommen.







