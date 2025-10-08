Photovoltaik-Pflicht ausweiten
Grüne Rheinland-Pfalz wollen schärferes Solargesetz
Aus Sicht der rheinland-pfälzischen Grünen sollen künftig alle privaten Neubauten verpflichtend eine Solaranlage haben.
Schon zwei Mal in dieser Wahlperiode hat die Regierung ein neues Solargesetz verabschiedet. Nun ziehen die Grünen mit einer schärferen Forderung in den Wahlkampf. Was die Idee für Parkplätze und Eigentümer bedeuten würde.

Die rheinland-pfälzischen Grünen schalten in den Wahlkampfmodus. Klimaschutzministerin Katrin Eder fordert ein schärferes Solargesetz im Land. Demnach sollen Photovoltaikanlagen auch über kleineren Parkplätzen künftig zur Pflicht werden, wie Eder kürzlich auf einem Klimaschutzkongress der Grünen-Fraktion im Landtag sagte.

