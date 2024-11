Maaßen und Meuthen ringen um Aufmerksamkeit in Koblenz: Die Leiden der jungen WerteUnion

In Koblenz haben führende Figuren der Kleinstpartei WerteUnion Vorträge über Propaganda und öffentlich-rechtliche Medien in Deutschland angeboten. Fachpolitiker waren keine vor Ort. Schon im Vorfeld hatte sich der persönlich angesprochene Jan Böhmermann über die Veranstaltung beömmelt. Trotz bundesweiter Bekanntheit und großem Bahnhof an der Rhein-Mosel-Halle blieb es am Ende bei rund 150 Gästen.