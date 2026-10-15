Gastbeitrag zum Reformstau
LVU-Präsident: Die Rechnung geht nicht mehr auf
Unsere sozialen Sicherungssysteme stehen vor einer historischen Belastungsprobe. Die Babyboomer gehen in den Ruhestand. Bei Rent
Unsere sozialen Sicherungssysteme stehen vor einer historischen Belastungsprobe. Die Babyboomer gehen in den Ruhestand. Bei Rente, Arbeitszeit und Sozialstaat entscheidet sich jetzt, ob Deutschland endlich den Mut zu längst überfälligen Reformen aufbringt, schreibt LVU-Präsident Johannes Heger in seinem Gastbeitrag (Symbolfoto).
Jens Büttner/dpa. picture alliance/dpa

Alexander Schweitzer (SPD) übernimmt das Bundesarbeitsministerium. Bei Rente, Arbeitszeit und Sozialstaat entscheidet sich jetzt, ob Deutschland endlich den Mut zu längst überfälligen Reformen aufbringt, schreibt LVU-Präsident Johannes Heger.

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Manchmal verdichten sich politische Entwicklungen auf einen einzigen Tag. Am Dienstag kamen die deutschen Arbeitgeber in Berlin zusammen. BDA-Präsident Rainer Dulger legte einen 20-Punkte-Plan für mehr Wachstum und Beschäftigung vor. Bundeskanzler Friedrich Merz bekräftigte daraufhin seinen Reformwillen.
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