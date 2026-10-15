Alexander Schweitzer (SPD) übernimmt das Bundesarbeitsministerium. Bei Rente, Arbeitszeit und Sozialstaat entscheidet sich jetzt, ob Deutschland endlich den Mut zu längst überfälligen Reformen aufbringt, schreibt LVU-Präsident Johannes Heger.
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Manchmal verdichten sich politische Entwicklungen auf einen einzigen Tag. Am Dienstag kamen die deutschen Arbeitgeber in Berlin zusammen. BDA-Präsident Rainer Dulger legte einen 20-Punkte-Plan für mehr Wachstum und Beschäftigung vor. Bundeskanzler Friedrich Merz bekräftigte daraufhin seinen Reformwillen.