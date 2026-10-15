Vier Künstler, vier Stile, eine Leidenschaft: Das sind die groben Kennzahlen der „Nacht der Gitarren“, die auf ihrer Jubiläumstour im Café Hahn vier internationale Saitenvirtuosen auf einer Bühne zusammenbringt.
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Was einst als Untergrundveranstaltung in einem ehemaligen Waschsalon in San Francisco begann, hat sich inzwischen zu einem der weltweit wichtigsten Konzertformate für akustische Gitarre entwickelt: Aktuell ist die „Nacht der Gitarren“ bereits zum zehnten Mal auf Deutschlandtour und legt auf dieser am Mittwoch, 21.