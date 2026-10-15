Konzert im Café Hahn „Nacht der Gitarren“ feiert in Koblenz Geburtstag 15.10.2026, 12:00 Uhr

i Als einer von vier Künstlern ist bei der „Nacht der Gitarren“ in diesem Jahr auch der Brasilianer André Cavalcante zu erleben. Nathy Cavalcante-Heavens

Vier Künstler, vier Stile, eine Leidenschaft: Das sind die groben Kennzahlen der „Nacht der Gitarren“, die auf ihrer Jubiläumstour im Café Hahn vier internationale Saitenvirtuosen auf einer Bühne zusammenbringt.

Was einst als Untergrundveranstaltung in einem ehemaligen Waschsalon in San Francisco begann, hat sich inzwischen zu einem der weltweit wichtigsten Konzertformate für akustische Gitarre entwickelt: Aktuell ist die „Nacht der Gitarren“ bereits zum zehnten Mal auf Deutschlandtour und legt auf dieser am Mittwoch, 21.







Artikel teilen

Artikel teilen